РИАМО - 16 сен. Третью взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Шереметьево планируют открыть 19 сентября, первый рейс на полосе приземлится из Санкт-Петербурга, говорится в сообщении пресс-службы авиагавани.

Ранее открытие третьей ВПП в Шереметьеве уже переносили. Планировалось, что ее введут в эксплуатацию 1 сентября 2019 года, но тогда дату перенесли на более поздний срок.

«Мероприятие пройдет на новой взлетно-посадочной полосе. В рамках события состоится прилет первого рейса авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Санкт-Петербург – Москва», - говорится в сообщении.

Ожидается, что участие в торжественном мероприятии примут спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководитель Росавиации Александр Нерадько и другие.

Министр транспорта России Евгений Дитрих еще в июне 2018 года заявлял, что строительство полосы должны закончить до конца года. При этом он подчеркивал, что данный вопрос является непростым и есть ряд проблем со строительством объекта.