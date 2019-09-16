РИАМО - 16 сен. В 2019 году в Московской области введено в эксплуатацию 350 базовых станций сотовой связи, в том числе в стандарте LTE, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Наиболее активно в этом вопросе развиваются городские округа северо-западного направления — Истра, Можайский и Красногорск. Сегодня в Подмосковье существует уверенный 4G сигнал, который представлен операторами «большой четверки»: МТС, Билайн, Мегафон и Теле2», — говорится в сообщении.

В этом году в регионе зафиксирован рост потребления мобильного интернета. В целом через сети четвертого поколения проходит почти 90 % всего дата-трафика.