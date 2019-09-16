РИАМО – 16 сен. Свыше 320 тонн ненужной электронной и бытовой техники собрано на утилизацию в Подмосковье за восемь месяцев, лидером по объему собранной утильной электроники стала Коломна, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Так, в регионе с начала года собрали и переработали 324 тонны электролома. Мероприятия проводились в рамках программы «Школа утилизации: электроника».

«Перед Подмосковьем стоит важная задача – выстроить систему сбора, утилизации и переработки разного рода отходов, в том числе, электронных. Техника является отходом IV класса. В кинескопах, радиоэлектронных компонентах содержатся тяжелые металлы и целый набор токсичных веществ, включая мышьяк, свинец, ртуть. Именно поэтому электронные отходы должны передаваться организациям, имеющим лицензию на сбор, транспортирование и утилизацию», – сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Он дополнил, что тема раздельного сбора электроприборов и электроники как часть экологического образования должна еще шире распространиться в Московской области и найти поддержку в каждом округе региона.

Министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган подчеркнул, что программа безвозмездной переработки электронного оборудования «Школа утилизации: электроника» дает возможность бюджетным учреждениям без расходования бюджета утилизировать устаревшую или сломанную оргтехнику, компьютеры, офисное и электронное оборудование. В рамках программы собранная электроника перерабатывается во вторсырье и отправляется на партнерские заводы для производства новой продукции.

Лидирующие позиции по сбору электроники традиционно удерживает образовательная сфера – за 8 месяцев школами собрано 156 тонн электронной техники. Школы с успехом проводят состязания по сбору отработавшего и сломанного оборудования и гаджетов между классами, а педагоги могут провести интерактивный урок по раздельному сбору электронных отходов, потом закрепив знания на практике.

«Учреждения здравоохранения, которым с этого года представилась возможность сдавать в рамках программы еще и медоборудование, направили на утилизацию 58 тонн техники. Органы социального блока, в которые входят учреждения соцзащиты, управления занятости и МФЦ, сдали 57 тонн, а 44 тонны поступили от региональных и муниципальных органов власти», – уточняется в материале.

Лидером 8 месяцев по объему собранной утильной электроники стала Коломна с результатом в 54,6 тонны, на втором месте – Богородский городской округ, где собраны почти 27 тонн, на третьем – Мытищи, которые сдали на утилизацию 17,5 тонны.

Программа «Школа утилизации: электроника» реализуется фондом рационального природопользования не только в Москве и Подмосковье, но и в Тамбовской, Тульской, Ивановской, Волгоградской областях и Республике Мордовия. Всего с начала года собрано на утилизацию около 920 тонн электронного и электрического оборудования, утратившего потребительские свойства.