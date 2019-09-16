РИАМО - 16 сен. Во второй половине сентября в магазинах «Читай-город» в Москве пройдут встречи с четырьмя известными авторами — Викторией Дмитриевой, Софьей Багдасаровой, Антоном Красовским и Курбаном Омаровым, говорится в сообщении пресс-службы «Читай-города».

17 сентября пройдет встреча с журналистом, телеведущим, директором фонда «СПИД.ЦЕНТР» Антоном Красовским. Гостей ждут в 19:00 в ТРЦ «Европейский» (площадь Киевского вокзала, дом 2) на четвертом этаже. Там пройдет показ серии документального фильма «Эпидемия», снятого Антоном Красовксими и каналом RT.

© пресс-служба сети "Читай город"

«У каждого гостя будет возможность задать лично вопросы Антону и узнать подробнее о проекте «Читай больше. Знай больше». Данный проект призван дать знания о путях передачи ВИЧ и правах ВИЧ-позитивных людей, о стигме диагноза и дискриминации, которая серьезно затрудняет им жизнь», — говорится в сообщении.

© пресс-служба сети "Читай город"

Встреча с искусствоведом Софьей Багдасаровой пройдет 18 сентября в 19:00 в ТРЦ «Европейский». Она представит свою новую книгу «Воры, вандалы и идиоты» — сборник рассказов о громких, но абсурдных преступлениях из истории русского искусства. Две ее предыдущие книги, «Омерзительное искусство» и «Апокалипсис в искусстве», стали бестселлерами.

© пресс-служба сети "Читай город"

Издательство «Эксмо» выпускает руководство по жизни и строительству счастливых семей от блогера, бизнесмена и мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова «Откровения мужчины. О том, что может не понравиться женщинам». Встреча с автором пройдет в ТЦ «Европейский» 20 сентября в 19:00.

© пресс-служба сети "Читай город"

Встреча с блогером и создателем Школы адекватных родителей (ШАР) Викторией Дмитриевой пройдет 23 сентября в 19:00. Она расскажет о своей книге «Это же любовь! Книга, которая помогает семьям». В ней она дает ответы на вопросы, которые задает себе каждая замужняя женщина: как не заскучать в браке и пережить семейные кризисы, через какие этапы от знакомства до марша Мендельсона проходит пара, как построить действительно крепкую семью.