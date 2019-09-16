РИАМО - 16 сен. В Раменском городском округе организаторы электронного аукциона неправомерно отклонили заявку потенциального поставщика, на нарушение пожаловалось ООО «Крисстрой», говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

Компания жаловалась на действия МБУ «Раменские автомобильные дороги» Раменского городского округа и МКУ «Центр закупок» муниципального образования. Данные учреждения выступали организаторами электронной закупки, в рамках которой должны были провести адаптацию дорожно-транспортной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Крисстрой» обоснованной», - говорится в сообщении.

По итогам разбирательства организаторам торгов, неправомерно отклонившим заявку участника, было направлено обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.