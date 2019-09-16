РИАМО – 16 сен. Управление Росреестра по Московской области 18 сентября организует горячую телефонную линию по вопросам деятельности апелляционной комиссии, мероприятие состоится с 11:00 до 13:00, вопросы можно задавать по телефону: 8(499)148-92-70, говорится в сообщении пресс-службы управления.

«Управление Росреестра по Московской области 18 сентября 2019 года с 11:00 до 13:00 часов проведет очередную горячую телефонную линию, в рамках которой будут даны разъяснения по вопросам обжалования решений о приостановлении осуществления учетно-регистрационных действий в апелляционной комиссии. Специалисты отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав проконсультируют граждан о порядке формирования и работы апелляционной комиссии, а также расскажут о необходимых документах для предоставления в комиссию», – говорится в сообщении.

Жители региона смогут узнать, как подать заявление в электронной форме либо посредством почтового отправления, допускается ли повторная подача заявления об обжаловании решения о приостановлении в отношении одного и того же решения органа регистрации и многое другое.

Свои вопросы можно задавать по телефону: 8(499)148-92-70.