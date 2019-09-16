РИАМО - 16 сен. Одобрен проект строительства антенны для трансляции радиопрограмм в Ступине, по итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

«Антенно-мачтовое сооружение высотой 140,25 метра предназначено для размещения эфирной радиовещательной станции на частоте 92,6 МГц (мощностью передатчика 0,001 кВт). Организация радиовещания предусматривается для жителей города Ступино и близлежащих населенных пунктов. Численность населения в зоне вещания – 109,5 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Проектируемая опора имеет форму четырехгранной пирамиды. Антенна будет российского производства. Территорию, на которой она появится, благоустроят, там появится автомобильный проезд, площадка с железобетонным покрытием у модульного блок-контейнера для радиооборудования, который установят в основании башни.

Проектировщик – ООО «Стройнефтьпродукт».