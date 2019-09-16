РИАМО - 16 сен. Подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетней девочки и незаконном лишении свободы 32-летнему мужчине предъявлены обвинения в Москве, на данный момент он находится под стражей, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 131 УК РФ «Изнасилование» и пункта «д» части 2 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетней», - сказала Иванова

Следователи полагают, что подозреваемый познакомился с девочкой 9 сентября. Он пригласил ее домой, где набросился и изнасиловал. Он продолжал удерживать ее на протяжении нескольких дней. Лишь накануне она вернулась домой.

Сейчас на злоумышленника заведено уголовное дело. Расследование продолжается.