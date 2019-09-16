РИАМО – 16 сен. В Подмосковье предлагают установить административную ответственность за несоблюдение режима охраны редких почв, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В Минэкологии региона подготовлен проект постановления правительства региона о внесении изменений в закон Московской области «Кодекс Московской области об административных правонарушениях». По словам зампреда правительства Подмосковья – министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина, поправки направлены на охрану редких видов почв в регионе.

«В закон «Об охране окружающей среды в Московской области» вводится новая статья – «Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения почв». Однако в региональном кодексе об административных правонарушениях не предусмотрена ответственность за несоблюдение режима особой охраны таких почв. Мы предлагаем ввести штрафы за нанесенный почве ущерб», – сказал Куракин.

Согласно поправкам, суммы штрафов по данной статье должны составить: на граждан – в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

В настоящее время Минэкологии региона разрабатывает Красную книгу почв региона, где будут перечислены виды и локации редких и эталонных почв, нуждающихся в особой охране.

По данным исследований ФГУ «Государственный центр агрохимической службы «Московский», в регионе есть почвы, отнесенные к шестому и седьмому, высшему классу бонитета (показателя качества) – это несколько участков серых лесных почв и черноземов городских округов Кашира, Серпухов и Серебряные Пруды. Большая часть подмосковных почв отнесена к 4-5 классам.