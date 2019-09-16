РИАМО - 16 сен. В период с 9 по 13 сентября Госжилинспекцией Подмосковья выявила почти 2,2 тысячи нарушений жилищного законодательства, всего было выдано 318 предписаний об их устранении и составлено 414 протоколов об административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

За этот же период специалисты рассмотрели ряд ранее возбужденных административных дел, по ним наложено 469 штрафов на общую сумму около 7,4 миллиона рублей.

«Больше всего протоколов на минувшей неделе жилищные инспекторы составили в Волоколамском городском округе. Здесь за нарушения законодательства об энергоэффективностии правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами заведены и направлены на рассмотрение 28 административных дел в отношении ООО «УК «Сычевское ЖКХ» и ООО «УО «Жилищное хозяйство Волоколамского района», – отмечается в сообщении.

Всего за это время инспекторы проверили состояние фасадов и тепловых контуров в более чем 2,96 тысячи многоквартирных домах. По итогам обследований нарушения теплового контура обнаружены в 403 домах. Больше всего нарушений нашли в Мытищах — 103, а также Одинцовском (54) и Пушкинском горокругах (47).

Кроме того, специалисты отметили разрушения облицовки и штукатурки, а также повреждения несущих конструкций балконов и водосточных труб в 151 доме. Большая часть из них — 93 дома — находятся в Щелкове, а еще 19 домов с подобными нарушениями располагаются в Рузском округе.

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.