РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 сен. В подмосковном Подольске нашли живой 58-летнюю Нину Горинову, которая пропала два дня назад, сообщил «РИАМО в Подольске» сын пропавшей.

Горинова пропала в Подольске 14 сентября. Она вышла из дома на улице Симферопольская и не вернулась домой. Родственники обратились в полицию.

«В понедельник вечером (16 сентября, – ред.) мою маму нашли. Она жива и сейчас находится в больнице», – сказал сын пропавшей.

Он поблагодарил всех горожан за помощь в поисках.