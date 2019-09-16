РИАМО – 16 сен. В Подмосковье объявлен прием заявок на третий этап конкурса финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, совокупный объем финансовой поддержки здесь составит 357,8 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«С 16 сентября по 15 октября 2019 года министерство инвестиций и инноваций Московской области проводит третий этап конкурсного отбора заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на предоставление финансовой поддержки (субсидий). В рамках конкурсного отбора финансовая поддержка малому и среднему бизнесу осуществляется по следующим мероприятиям: компенсация затрат по договорам лизинга оборудования (субсидируются до 70% затрат от первоначального взноса (аванса) по договору лизинга, финансовая поддержка до 5 миллионов рублей)», – говорится в сообщении.

Кроме того, поддержку будут оказывать на приобретение оборудования в целях создания, развития или модернизации производства товаров (субсидируются до 30% затрат на приобретение оборудования, финансовая поддержка до 10 миллионов рублей).

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов дополнил, что совокупный объем финансовой поддержки на третьем этапе составит 357,8 миллиона рублей.

«Это самый значительный этап конкурсного отбора по объемам финансирования. По итогам первого этапа, который завершился в мае, 33 представителя субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку на сумму 110,4 миллиона рублей. Победителями второго этапа конкурсного отбора определены 54 субъекта МСП, объем финансовой поддержки составил 174 миллиона рублей», – уточнил он.

Хромов также отметил, что поддержка предоставляется в рамках государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Заявки на конкурс принимаются с 09:00 16 сентября до 18:00 15 октября. Подать заявку на конкурс можно в электронной форме посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг, официальный сайт https://uslugi.mosreg.ru.

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