РИАМО - 16 сен. В вечерний час пик в понедельник на дорогах столицы образовались серьезные пробки, загруженность движения оценивается в семь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Больше всего загружены северо-западный участок МКАД на внутренней стороне, юго-западный – на внешней, юго-восточный – на внутренней и внешней сторонах. Водители также потеряют много времени, если поедут по Третьему транспортному или Садовому кольцам.

На центральных улицах также наблюдаются серьезные осложнения. Стоят набережные возле Кремля, Ленинградский проспект, 1-я Тверская-Ямская и Тверская улицы. Движение затруднено на Бульварном кольце.

Пробки образовались на шоссе Энтузиастов, Рязанском проспекте, Люблинской улице, Варшавском шоссе, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте, Кутузовском проспекте, Волоколамском и Ленинградском шоссе.

По прогнозу сервиса, к 20 часам ситуация улучшится до шести баллов. Свободными дороги станут после 21 часа.