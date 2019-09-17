РИАМО - 17 сен. Торжественная церемония принесения присяги избранными депутатами Московской городской думы седьмого созыва состоится в столичном парламентском центре на Страстном бульваре во вторник.
Согласно уставу города Москвы, при вступлении в должность депутаты Мосгордумы приносят присягу. Они клянутся соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, устав города Москвы и столичные законы, честно и добросовестно исполнять возложенные на них обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей.
Новый состав Мосгордумы выбрали в единый день голосования - 8 сентября. Итоговая явка на выборах составила 21,77%. Депутатов избирали по 45 одномандатным округам, всего в столичный парламент избрано 45 депутатов. Московская городская избирательная комиссия признала выборы состоявшимися.
Москвичи избрали в новый состав Мосгордумы следующих депутатов:
Округ №1 – Андрей Титов – самовыдвижение
Округ №2 – Дмитрий Локтев – КПРФ
Округ №3 – Александр Соловьев – «Справедливая Россия»
Округ №4 – Мария Киселева – самовыдвижение
Округ №5 – Роман Бабаян – самовыдвижение
Округ №6 – Евгений Бунимович - «Яблоко»
Округ №7 – Надежда Перфилова - самовыдвижение
Округ №8 – Дарья Беседина – самовыдвижение
Округ №9 – Андрей Медведев – самовыдвижение
Округ №10 – Лариса Картавцева – самовыдвижение
Округ №11 – Николай Зубрилин – КПРФ
Округ №12 – Алексей Шапошников – самовыдвижение
Округ №13 – Игорь Бускин – самовыдвижение
Округ №14 – Максим Круглов - «Яблоко»
Округ №15 – Сергей Савостьянов – КПРФ
Округ №16 – Михаил Тимонов – «Справедливая Россия»
Округ №17 – Виктор Максимов – КПРФ
Округ №18 – Елена Янчук – КПРФ
Округ №19 – Олег Шереметьев – КПРФ
Округ №20 – Евгений Ступин – КПРФ
Округ №11 – Леонид Зюганов – КПРФ
Округ №22 – Инна Святенко – самовыдвижение
Округ №23 – Елена Николаева – самовыдвижение
Округ №24 – Павел Тарасов – КПРФ
Округ №25 – Людмила Стебенкова – самовыдвижение
Округ №26 – Кирилл Щитов – самовыдвижение
Округ №27 – Степан Орлов – самовыдвижение
Округ №28 – Елена Самышина – самовыдвижение
Округ №29 – Олег Артемьев – самовыдвижение
Округ №30 – Маргарита Русецкая – самовыдвижение
Округ №31 – Любовь Никитина – КПРФ
Округ №32 – Ольга Мельникова – самовыдвижение
Округ №33 – Людмила Гусева – самовыдвижение
Округ №34 – Александр Семенников – самовыдвижение
Округ №35 – Наталия Метлина – самовыдвижение
Округ №36 – Ольга Шарапова – самовыдвижение
Округ №37 – Николай Губенко – КПРФ
Округ №38 – Александр Козлов – самовыдвижение
Округ №39 – Валерий Головченко – самовыдвижение
Округ №40 – Татьяна Батышева – самовыдвижение
Округ №41 – Евгений Герасимов – самовыдвижение
Округ №42 – Екатерина Енгалычева – КПРФ
Округ №43 – Сергей Митрохин – «Яблоко»
Округ №44 – Елена Шувалова – КПРФ
Округ №45 – Магомет Яндиев – «Справедливая Россия»
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