РИАМО - 17 сен. Торжественная церемония принесения присяги избранными депутатами Московской городской думы седьмого созыва состоится в столичном парламентском центре на Страстном бульваре во вторник.

Согласно уставу города Москвы, при вступлении в должность депутаты Мосгордумы приносят присягу. Они клянутся соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, устав города Москвы и столичные законы, честно и добросовестно исполнять возложенные на них обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей.

Новый состав Мосгордумы выбрали в единый день голосования - 8 сентября. Итоговая явка на выборах составила 21,77%. Депутатов избирали по 45 одномандатным округам, всего в столичный парламент избрано 45 депутатов. Московская городская избирательная комиссия признала выборы состоявшимися.

Москвичи избрали в новый состав Мосгордумы следующих депутатов:

Округ №1 – Андрей Титов – самовыдвижение

Округ №2 – Дмитрий Локтев – КПРФ

Округ №3 – Александр Соловьев – «Справедливая Россия»

Округ №4 – Мария Киселева – самовыдвижение

Округ №5 – Роман Бабаян – самовыдвижение

Округ №6 – Евгений Бунимович - «Яблоко»

Округ №7 – Надежда Перфилова - самовыдвижение

Округ №8 – Дарья Беседина – самовыдвижение

Округ №9 – Андрей Медведев – самовыдвижение

Округ №10 – Лариса Картавцева – самовыдвижение

Округ №11 – Николай Зубрилин – КПРФ

Округ №12 – Алексей Шапошников – самовыдвижение

Округ №13 – Игорь Бускин – самовыдвижение

Округ №14 – Максим Круглов - «Яблоко»

Округ №15 – Сергей Савостьянов – КПРФ

Округ №16 – Михаил Тимонов – «Справедливая Россия»

Округ №17 – Виктор Максимов – КПРФ

Округ №18 – Елена Янчук – КПРФ

Округ №19 – Олег Шереметьев – КПРФ

Округ №20 – Евгений Ступин – КПРФ

Округ №11 – Леонид Зюганов – КПРФ

Округ №22 – Инна Святенко – самовыдвижение

Округ №23 – Елена Николаева – самовыдвижение

Округ №24 – Павел Тарасов – КПРФ

Округ №25 – Людмила Стебенкова – самовыдвижение

Округ №26 – Кирилл Щитов – самовыдвижение

Округ №27 – Степан Орлов – самовыдвижение

Округ №28 – Елена Самышина – самовыдвижение

Округ №29 – Олег Артемьев – самовыдвижение

Округ №30 – Маргарита Русецкая – самовыдвижение

Округ №31 – Любовь Никитина – КПРФ

Округ №32 – Ольга Мельникова – самовыдвижение

Округ №33 – Людмила Гусева – самовыдвижение

Округ №34 – Александр Семенников – самовыдвижение

Округ №35 – Наталия Метлина – самовыдвижение

Округ №36 – Ольга Шарапова – самовыдвижение

Округ №37 – Николай Губенко – КПРФ

Округ №38 – Александр Козлов – самовыдвижение

Округ №39 – Валерий Головченко – самовыдвижение

Округ №40 – Татьяна Батышева – самовыдвижение

Округ №41 – Евгений Герасимов – самовыдвижение

Округ №42 – Екатерина Енгалычева – КПРФ

Округ №43 – Сергей Митрохин – «Яблоко»

Округ №44 – Елена Шувалова – КПРФ

Округ №45 – Магомет Яндиев – «Справедливая Россия»