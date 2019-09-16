РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 сен. В микрорайоне Климовск Подольска подрядная организация приступила к установке детской игровой площадки на Западной улице, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск. В понедельник, 16 сентября, напротив дома №10 по улице Западной начались работы по монтажу детской игровой площадки, размер которой составит 192 квадратных метра», – говорится в сообщении.

Также на прошедшей неделе, 13 сентября, подрядчик приступил к установке детской площадки на Ихтиманской улице.