РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 сен. В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в краже картриджей для принтера из магазина бытовой техники, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя магазина цифровой и бытовой техники, расположенного на улице Кирова. Он рассказал, что неизвестные украли из торгового зала картриджи для принтера, сумма ущерба составила более 19 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны два 38-летних ранее судимых местных жителя. По данному факту следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемые подписали подписку о невыезде, им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.