РИАМО - 16 сен. В Коломне прошел городской конкурс «Лучший по профессии» среди электрогазосварщиков, участники прошли теоретические и практические испытания, говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского городского округа.

«Свое профессиональное мастерство продемонстрировали специалисты ООО «Департамент городского хозяйства», МУП «Тепло Коломны», МУП «Спецавтохозяйство» и студенты колледжа «Коломна», — говорится в сообщении.

Испытания включали в себя теорию, в том числе знания по технике безопасности, и практику – электро- и газосварку. Представители конкурсной комиссии провели гидравлическое испытание сварных образцов и проверили соответствие внешнего вида и размеров шва технической документации.

Первое место занял Андрей Чусов из МУП «Тепло Коломны», второе — Дмитрий Морозов, работник этого же предприятия, третье — Владимир Тихонов из ООО «Департамент городского хозяйства». Поощрительные призы получили студенты колледжа «Коломна» Антон Бяков и Максим Рульков.