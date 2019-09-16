РИАМО - 16 сен. Воспитанники 16 воскресных школ и молодые представители приходов Воскресенского благочиния вместе с учениками двух общеобразовательных школ приняли участие в ежегодном историко-патриотическом православном фестивале «Покровские встречи» в городском поселении Белоозерский округа Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Воскресенск.

В 2019 году фестиваль прошел на базе Белоозерского храма всех святых, в земле российской просиявших.

«Для гостей устроили стрелецкий квест «Дерзай!» и тактический квест «Зарница», разнообразные игры, мастер-классы по росписи, лепке из глины и изготовлению кукол. Для совсем юных участников работала детская площадка «Государева кобылячья конюшня», - говорится в сообщении.

Также на фестивале была представлена историческая экспозиция московского клуба реконструкции «Пятый Стрелецкий приказ», а также переносная звонница, к которой допускались все желающие. Также гостям мероприятия показали выступления муниципального театра ростовых кукол «Софит» и других творческих коллективов района.

Кинологи УМВД по Воскресенскому району представили показательную программу, а военно-патриотические клубы «Воин» и «Клен» развернули выставку с реликвиями. Экспонаты были найдены во время проведения двух вахт в 2019 году. После всех накормили на полевой кухне.