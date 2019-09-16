РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. В Подольском роддоме сотрудники СДК «Молодежный» рассказали будущим матерям о роли колыбельных в общении с малышом, рассказала «РИАМО в Подольске» автор проекта Екатерина Болотникова.

В понедельник в роддоме Подольска сотрудники сельского дома культуры «Молодежный» провели очередную встречу с будущими матерями округа.

«Мы рассказывали мамам о том, какую роль они играют в жизни новорожденного, что же такое колыбельная и на сколько она важна для ребенка. Отмечу, что это общение между мамой и малышом, и благодаря ей он чувствует себя защищенным, успокаивается. Раньше мамы пели и сочиняли колыбельные сами. Они передавались из уст в уста. Сегодня до нас дошла только малая часть народных колыбельных. Всего в мероприятии приняли участие 10 человек», – сказала Болотникова.

Она отметила, что будущим матерям нужно начинать петь колыбельные еще во время беременности и не бояться отсутствия голоса или слуха.

«Мы рассказывали о фольклорных, авторских и современных колыбельных. Пели их под гитару и гусли. Участницы остались довольны», – пояснила она.