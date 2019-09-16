РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 сен. Госавтоинспекция Люберец с начала сентября выявила более 420 нарушений правил дорожного движения (ПДД), связанных с перевозкой детей, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 19 августа по 15 сентября для снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» во взаимодействии с органами управления образованием проводилось комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». В его рамках прошел рейд «Ребенок, пассажир, пешеход!», в ходе которого выявили 426 нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей», – говорится в сообщении.

Порядка 100 из них связаны с непристегнутым ремнем безопасности, еще 147 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, 37 автомобилистов перевозили детей не по правилам, а также 142 пешехода нарушили ПДД.

«За период проведения комплексных информационно-профилактических мероприятий «Внимание, дети!» произошло два ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет», – отмечается в материале.