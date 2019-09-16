РИАМО - 16 сен. АО «Мострансавто» выступило официальным перевозчиком регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля, который прошел в Дмитрове в минувшие выходные, автобусы предприятия перевезли 950 участников этого события, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

«Автобусы перевезли к месту проведения мероприятия и обратно около 950 исполнителей, среди которых 277 детей. В транспортном обслуживании были задействованы 28 автобусов большого класса (ГолАЗ-5251, ЛиАЗ-5250 и другие) из 22 филиалов предприятия», — говорится в сообщении.

Транспортные средства оснащены всем необходимым оборудованием для комфортной и безопасной перевозки пассажиров.

Предприятие в том числе уделяет большое внимание безопасности детских перевозок. Автобусы оборудованы желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами. Транспорт регулярно проходит техосмотр и предрейсовый контроль.

Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля прошел в Дмитрове 14 сентября. Свое мастерство показывали лучшие коллективы Подмосковья. Цель всероссийского хорового фестиваля - популяризация хорового пения как самого доступного вида музыкального искусства, сохранение отечественных традиций вокально-хорового искусства.