РИАМО – 16 сен. Двое жителей городского округа Клин отличились на соревнованиях по шорт-треку в конькобежном центре «Коломна», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

С 13 по 15 сентября 2019 года на ледовой арене конькобежного центра «Коломна» прошел открытый Кубок союза конькобежцев России по шорт-треку.

«В крупных международных соревнованиях приняли участие более 50 иностранных спортсменов и более 50 россиян – представителей 14 регионов России. В составе российской сборной выступили сильнейшие спортсмены страны, включая шестерых воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Клин спортивный», – говорится в сообщении.

Житель Клина Александр Шульгинов, мастер спорта России международного класса, стал бронзовым призером на дистанции 1,5 тысячи метров (время в финале — 2:24,546) и завоевал бронзу на дистанции 500 метров (время — 41,413). В смешанной эстафете на 2 тысячи метров сборная России поднялась на высшую ступень пьедестала, на 152 тысячных секунды став быстрее команды из Нидерландов.

«Еще один клинчанин – Артем Денисов в эстафете на 5 тысяч метров в составе сборной команды России завоевал серебряную награду, показав в финале время 7:10,025. Золотые награды в эстафете у команды Нидерландов (7:09,644), бронза — у представителей Казахстана (7:10,272)», – уточняется в материале.