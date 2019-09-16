РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска выявили два брошенных автомобиля в ходе рейда в понедельник, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Кузнечики Подольска в понедельник, 16 сентября, сотрудниками территориального управления был проведен рейд по выявлению брошенного и бесхозяйного транспорта. В ходе рейда было обнаружено два брошенных транспортных средства», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что по каждому из них будет произведен комплекс мероприятий, предусмотренный постановлением главы городского округа Подольск «Об утверждении порядка выявления, вывоза и утилизации брошенного автотранспорта на территории Подольска».