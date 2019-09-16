РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. В подмосковном Подольске 19 сентября пройдет областной фестиваль детских писателей и поэтов в ДК «Октябрь», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье с 17 по 21 сентября пройдет первый областной фестиваль детских писателей и поэтов «Край мой любимый», проведет его Московская губернская универсальная библиотека при поддержке министерства культуры Московской области. Фестиваль пройдет на территории 21 муниципалитета Подмосковья, в том числе и в Подольске.

«В Подольске принимать фестиваль будет Дворец культуры «Октябрь» 19 сентября, начало в 13:30. Вход по пригласительным билетам, заказать которые можно будет по телефону: 8(496)754-67-10. Для ребят готовят встречи с литераторами, игры и викторины о родном крае, мастер-классы. Самых активных участников ждут призы от партнера фестиваля, благотворительного фонда «Исток». Дополнят праздник выставки книг и детских рисунков», – говорится в сообщении.