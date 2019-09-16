РИАМО – 16 сен. На ВДНХ организуют первую выставку-презентацию «Город: детали», ее проведут с 3 по 5 октября в павильоне №75 в рамках столичной программы «Мой район», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Посетители увидят, как за последние годы изменились малые архитектурные формы, а также смогут проголосовать за лучшие скамейки, урны, беседки и фонари.

«Это можно будет сделать на информационных стойках. По результатам голосования сформируют каталог образцов. В дальнейшем его используют в качестве примера для создания городского комфорта», – говорится в сообщении.

В центре выставки-презентации будут четыре заметные тенденции, которые меняют городскую среду. Одна из них – технологии на городских объектах. Например, на скамейках можно подключиться к Wi-Fi и зарядить телефоны, а на остановках – узнать, как построить маршрут.

Вторая тенденция – активное развитие районов.

«С обновлением парков, скверов и различных площадок точки притяжения появляются во всех округах Москвы. В зонах отдыха устанавливают спортивные тренажеры, батуты, скалодромы, детское игровое оборудование, а также скамейки, урны и опоры освещения», – перечисляется в материале.

Третья тенденция – желание жителей напрямую участвовать в развитии своего города, принимать решения вместе с управляющими компаниями и руководством районов, а четвертая – влияние элементов городского комфорта на общение и социализацию. Чтобы помочь людям общаться друг с другом не только в интернете, специалисты занимаются «программированием» окружающей среды: обустраивают спортивные парки, уличные скалодромы и даже устанавливают необычные скамейки.