РИАМО – 16 сен. На Можайском шоссе на западе Москвы случилось ДТП с тремя автобусами, по разным данным, пострадали от четырех до восьми человек, сообщает в понедельник «Интерфакс».

«По предварительным данным, несколько человек получили травмы и обратились к врачам. Другой источник уточнил, что пострадали четыре человека, их госпитализируют, но их состояние не тяжелое. Позднее третий источник сообщил о восьми пострадавших, среди которых трое детей. Всех должны госпитализировать», – отмечается в сообщении.

Информированный источник «Интерфакса» также пояснил, что автобус «Мосгортранса» врезался в транспорт того же предприятия и еще один коммерческий автобус из-за несоблюдения дистанции. Это автобусы маршрутов №№339, 157, 45.

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