РИАМО - 16 сен. Порывы ветра еще больше усилились в столице в понедельник днем, сейчас они достигают 17 метров в секунду, до конца дня в городе сохранится порывистый ветер, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ранее днем в новой Москве зафиксировали порывы до 15 метров в секунду.

«В Москве облачно с прояснениями, <…>, порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном – 14,3-15,1 градуса; Северном – 14,1-15,2 градуса, Северо-Восточном – 14,5-15,4 градуса, Восточном – 14,3-15,1 градуса, Юго-Восточном – 13,8-15,6 градуса, Южном – 12,7-14,9 градуса, Юго-Западном – 12,4-13,4 градуса, Западном – 12,8-14,8 градуса, Северо-Западном – 14 -15 градусов», – говорится в сообщении.

В Зеленограде –без осадков, температура воздуха – 14,1 градуса. На территории новой Москвы местами прошел слабый дождь, температура воздуха составляет 12,4-14,2 градуса. Порывы западного ветра – до 17 метров в секунду.

До конца дня в Московском регионе существенных осадков не ожидается. Температура в столице составит 11-13 градусов, по области – 8-13 градусов. Порывы ветра местами составят 12-17 метров в секунду. Относительная влажность воздуха – около 60%.

Ранее МЧС предупредило о порывах ветра до 18 метров в секунду в понедельник в Москве.