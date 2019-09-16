РИАМО - 16 сен. В Подмосковье на территории ООО «Зеленый ковер» был проведен мониторинг карантинного фитосанитарного состояния, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Складские помещения компании находятся по адресу: Московская область, Раменский городской округ, деревня Клишева. Их общий объем составляет 1,3 тысячи кубических метров.

«В рамках мониторинга специалистами управления проведен визуальный осмотр склада. Также осуществлен отбор образцов подкарантинной продукции (семена трав и смеси семян трав), которые были направлены на проведение лабораторной экспертизы во Всероссийском центре карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», - говорится в сообщении.

По итогам проверки карантинные объекты на территории компании выявлены не были. В Россельхознадзоре составлен соответствующий акт.

Мониторинг карантинного фитосанитарного состояния проводят для того, чтобы выявлять карантинные объекты, предотвращать их проникновение или распространение по территории РФ, а также для определения характеристик популяций вредных организмов, карантинных объектов, прогнозирования вреда растениям и продукции растительного происхождения.