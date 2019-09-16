РИАМО - 16 сен. В ходе проведения фитосанитарного контроля в ручной клади одного из пассажиров рейса из Республики Таджикистан в аэропорте Внуково был обнаружен зараженный вредителем маш сушеный, на данный момент в отношении этого продукта действуют ограничения на ввоз, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«В результате досмотра подкарантинной продукции обнаружен карантинный объект, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза, а именно четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.)», - говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта подтвердили лабораторные исследования, которые провели специалисты Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).

В итоге зараженный маш было решено уничтожить в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Четырехпятнистая зерновка — это небольшой жук, который поражает различные зернобобовые в поле и при хранении. Этот вредитель может распространять болезнетворные бактерии, а также вызывать опасные расстройства пищеварения у человека и домашних животных.