РИАМО - 16 сен. Новый выход со станции метро «Лесопарковая» в Москве сделают для удобства местных жителей, площадь застройки составит порядка 1 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Как ранее отмечал мэр столицы Сергей Собянин, на базе станции метро «Лесопарковая» планируется создать большой транспортно-пересадочный узел.

«Новый вестибюль построят на месте эвакуационного выхода со станции «Лесопарковая». <…> Проект довольно любопытный, ты как будто находишься в лесу ранним утром – здесь будет много солнечного света за счет прозрачных конструкций по всему периметру строения, витражи с изображением контуров деревьев, а на полу выложат мрамор с рисунком, напоминающим листву», – отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Купол выхода сделают стеклянным. Светопрозрачными будут также перегородки и ограждения. Необычные колонны с балками, напоминающими кроны, будут дробить солнечный свет, что создаст причудливую игру светотеней.

Новый вестибюль планируется соединить с уже действующим павильоном при помощи моста.