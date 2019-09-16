РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 сен. Главгосстройнадзор Московской области обязал застройщика ТЦ «Кварц» в подмосковном Подольске устранить выявленные при проверке нарушения техрегламентов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора при проверке хода строительства торгового центра «Кварц» в городском округе Подольск выявил нарушения требований технических регламентов и проектной документации. По данному факту застройщик ООО «АЛЬКОР» привлечен к административной ответственности», – говорится в сообщении.

Начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян отметил, что все нарушения застройщик должен устранить до 18 октября текущего года.

Возведение торгового центра ведется на улице Февральская. Завершить строительство объекта планируется в 2020 году.

На площади более 16,7 тысячи квадратных метров разместятся торговые залы, складские и административные помещения. Для посетителей торгового центра проектом предусмотрена автостоянка на 400 мест.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж кровельного покрытия, устройство внутренних инженерных сетей», – пояснил Гарибян.