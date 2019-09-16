РИАМО - 16 сен. Окончательный этап рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе планируется завершить к октябрю 2019 года, данный этап предполагает нанесение плодородной почвы и посев многолетних трав на теле полигона, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Работами по рекультивации полигона общей площадью 54 гектара занимается компания «Экоком», для этого она использует современные экологически безопасные технологии.

«На сегодняшний день компанией «Экоком» завершены работы по устройству системы сбора свалочного газа из тела полигона. Работы выполнены в следующем объеме: обустроено 112 газосборных скважин, проложено и подключено 10998 метров газосборных трубопроводов, смонтировано восемь газосборных станций», - говорится в сообщении.

Ранее на полигоне были установлены два высокотемпературных факельных устройства общей производительностью 5 тысяч кубометров в час, с предварительной очисткой свалочного газа с помощью угольного фильтра. Также на полигоне начался монтаж аппарата мокрой очистки – скруббера, который позволяет дополнительно очищать свалочный газ от соединений серы.

На газовой площадке устанавливают две блочных теплоэлектростанции с общей производительность 2 мегаватта, которые позволят получать из свалочного газа электроэнергию.

«На данном этапе компанией завершается монтаж системы лучевого дренажа, с помощью которой отравляющий грунтовые воды фильтрат удаляется из тела полигона в сборный резервуар. Работы произведены в следующем объеме: устройство траншеи – 1380 погонных метров (остаток – 400 погонных метров), устройство трубопровода – 1,5 тысячи погонных метров, количество установленных колодцев – 32 единицы (остаток – 10 штук)», - добавляется в материале.

Для полного обезвреживания фильтрата компания «Экоком» смонтировала на территории полигона три установки обратного осмоса общей производительностью 600 кубометров в сутки, состоящие из трех предварительных ступеней очистки и трех ступеней очистки методом обратного осмоса. Они позволяют очистить фильтрат от всех растворенных химических загрязнений на 99,9%, а от биологических загрязнений - на 100%.

В данный момент производится внутренняя гидроизоляция подземных сборных резервуаров для накопления очищенной воды (пермеата) и поверхностных сточных вод. К 30 сентября планируется завершить их строительство и запустить в работу очистные сооружения. Резервуар для сбора фильтрата с тела полигона полностью построен.

Также «Экоком» полностью завершила работы по формированию тела полигона «Кучино». В данный момент производятся работы по созданию многослойного рекультивационного защитного экрана, который обеспечит герметизацию полигона и предотвратит попадание атмосферных осадков внутрь тела полигона, а также выделение свалочного газа в атмосферу.

Общая площадь защитного экрана составляет 470 тысяч квадратных метров. При укладке экрана используются качественные геосинтетические материалы, такие как геомембрана, геотекстиль, дренажные маты.

Для фиксации тела полигона в настоящее время производится укрепление откосов стенами из габионов, которые позволят придать устойчивость телу полигона и предотвратить выход свалочного газа и фильтрата. Общая длина габионов составляет 2,4 километра. Компания «Экоком» установила уже 1,7 километра габионов.

Мусорный полигон «Кучино» в Балашихе был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Комплекс мероприятий по рекультивации реализуется здесь с мая 2018 года.