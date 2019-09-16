РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 сен. С начала текущего года в подмосковной Балашихе очистили от борщевика Сосновского более 130 гектаров земли, его удаляли при помощи спецтехники и химических средств, сообщается на сайте администрации горокруга.

Борщевик Сосновского – многолетнее зонтичное растение, которое может достигать высоты 3 метра. Борщевик способен вызывать сильные и долго не заживающие ожоги.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в летний период в Балашихе нами проводилась работа по очистке территории города от вредного растения – борщевика Сосновского. Всего очищено 9 гектаров муниципальной земли и 130 гектаров земельных участков, которые находятся в частной собственности», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что на муниципальной земле при помощи спецтехники борщевик уничтожили в микрорайоне Купавна, деревнях Дятловка и Соболиха. Работы выполняли сотрудники учреждения «Благоустройство-Балашиха».

На земле, которая находится в частной собственности, борщевик удаляли сами владельцы участков в два этапа – при помощи химических средств и спецтехники.