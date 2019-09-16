РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 сен. Глава подмосковных Котельников Андрей Булгаков в понедельник вручил грамоты отличившимся сотрудникам полиции городского округа за обеспечение правопорядка и профилактику преступлений, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Те, кто стоит на страже нашего спокойствия, сегодня (16 сентября - ред.) получили из рук главы Котельников Андрея Булгакова благодарственные письма. Глава города вручил их ряду полицейских», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что грамоты получили начальник отдела уголовного розыска Котельниковского отдела полиции Александр Карабутов, оперуполномоченные отдела угрозыска Юрий Силичев, Иван Садомов и Артем Иванов. Благодарности им вручили за обеспечение правопорядка и профилактику преступлений на территории городского округа Котельники.