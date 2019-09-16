РИАМО - 16 сен. Номера с животными являются самыми востребованными и любимыми у зрителей, заявил генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин.

«Первый вопрос зрителей, какие животные в программе. Вот говорят, Европа запрещает работу животных в цирке. Это враньё. Нет ни одного закона, который бы запрещал. Крупнейший фестиваль в мире в Монте-Карло позиционирует себя как фестиваль с животными. Люди на этой волне, на этом кликушестве зарабатывают политический капитал <...> в цирке животные живут дольше, чем в зоопарке и живой природе», - сказал Никулин.

Он отметил, что при этом законодательные ограничения в работе с животными необходимы, они должны бороться с непрофессиональными цирками.

«Ограничения - согласен. Есть люди и организации, которым и врагов доверить нельзя. Они нам тоже мешают и дискредитируют нашу работу. Люди ходят на халтуру, разочаровываются и потом не приходят в хорошие цирки, с этим нужно бороться», - заключил Никулин.

По словам исполняющего обязанности генерального директора ФКП «Росгосцирк» Владимира Шемякина, Россия знаменита своими дрессировщиками.

«Цирк с животными - это наша национальная традиция. Почему мы должны смотреть на запад? У нас животные работают, чем больше животных в программе, тем больше посещаемость цирка», - заключил Шемякин.