РИАМО - 16 сен. Посещаемость цирков «Росгосцирка» составляет 60%, во многом этот показатель зависит от экономической ситуации, сообщил исполняющий обязанности генерального директора ФКП «Росгосцирк» Владимир Шемякин.

«Посещаемость цирков высокая. Средняя посещаемость цирков «Росгосцирк» - 60%. Мы, конечно, хотим повысить посещаемость. Мы делаем хорошие продукты, чтобы повысить посещаемость», - сказал Шемякин.

Он отметил, что во многом посещаемость зависит от экономической ситуации в стране. Определенную долю составляют туристы из разных стран.