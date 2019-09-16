РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 сен. В подмосковном Подольске разыскивают 58-летнюю Нину Горинову, которая вышла из дома 14 сентября и до сих пор не вернулась, сообщил «РИАМО в Подольске» сын пропавшей.

«Моя мама вышла из дома в Подольске (улица Симферопольская, дом 45) 14 сентября днем, обратно она так и не вернулась. Ей 58 лет. Она невысокая, рост примерно 165 сантиметров, у нее плотное телосложение, вес около 120 килограммов, глаза карие, волосы седые», – сказал сын пропавшей.

Он отметил, что Горинова была одета, предположительно, в серый плащ, брюки и черные туфли. В ушах были золотые сережки с красными камушками.

В настоящее время родственники обратились в полицию и расклеивают объявления о пропаже.

«Подобного ранее никогда не происходило. Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, прошу сообщить по телефону: 8(977)330-12-51», – добавил сын пропавшей.