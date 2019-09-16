РИАМО - 16 сен. Юбилейное гала-шоу пройдет в понедельник в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре в честь 100-летнего юбилея отечественного государственного цирка, на манеж выйдут легендарные артисты цирка, сообщил исполняющий обязанности генерального директора ФКП «Росгосцирк» Владимир Шемякин.

Среди участников шоу - представители династий Запашных, Корниловых, Филатовых, Майхровских, Тамерлан Нугзаров, Юрий Куклачев, Андрей Николаев. Также в представлении примут участие звезды российской эстрады: Михаил Боярский, Тамара Гвердцители, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, театр танца Аллы Духовой Todes, театр-студия «Непоседы». Проведет шоу Максим Галкин.

«Для нас сегодня знаковое событие. Мы 14 и 15 сентябрях делали большой фестиваль в Москве. Апофеозом нашего праздника будет сегодняшнее большое гала-шоу, куда приглашены артисты цирка, зарубежные гости, гости из правительства, те, кто любит цирковое искусство. Шоу будет фантастическим. Для нас это очень волнительно», - сказал Шемякин.

Он отметил, что столетие - это бриллиантовая дата, это мероприятие должно войти в историю циркового искусства.

«Я считаю, что это самое главное искусство - первое, с которым встречается маленький человек в своей жизни. От того, что он увидит в цирке, во многом зависит то, кем он станет. Я, как и все, жду сегодняшний праздник», - добавил генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин.

Как отметил художественный руководитель - главный режиссер ФКП «Росгосцирк», автор идеи и главный режиссер юбилейного гала-шоу Гия Эрадзе, площадка для гала-шоу выбрана не случайно, это лучший цирк в стране.

«Это очень трогательно, когда сегодня в зал войдут ветераны, легенды цирка, люди, которые не виделись много лет. Мы пригласили всех, многие приехали из стран СНГ, из других стран. Хочу огромное спасибо сказать всем эстрадным звездам, которые абсолютно бесплатно примут участие в нашем спектакле. Я не могу открыть все имена, вы увидите тех, кто 30 лет не выходил на манеж, а сегодня выйдет», - рассказал Эрадзе.

Среди них клоун Май, клоунский дуэт «Мик и Мак», Анатолий Марчевский, клоун Андрюша, Александр Фриш.

На минувших выходных в Москве прошел фестиваль циркового искусства, посвященный 100-летию отечественного цирка. Свое искусство на 10 площадках на бульварах столицы показали профессиональные воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы и клоуны.