РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД выявили четырех пьяных водителей во время рейдов на минувших выходных, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«За прошедшие выходные дни (14 и 15 сентября - ред.) сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск были проведены мероприятия «Нетрезвый водитель» и «Детское кресло». В ходе рейдов были выявлены 4 водителя, управлявшие транспортным средством в состоянии опьянения, и 6 водителей, перевозивших детей в личных автомашинах с нарушением требований законодательства», - говорится в сообщении.

За управление автомобилем в состоянии опьянения грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.