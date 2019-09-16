РИАМО – 16 сен. Власти Москвы выяснят, как произошла утечка данных участников электронного голосования, о которой сообщил оппозиционер Алексей Навальный, однако публикация этих данных не может повлиять на итоги голосования, сообщает ТАСС.

Ранее Навальный рассказал, что у него есть данные 12 тысяч участников электронного голосования. Он не уточнил, откуда у него появилась такая информация.

«Список 12 тысяч избирателей, голосующих электронно, не являлся секретным. Весь день голосования список был доступен на экранах председателей УИКов, его могли фотографировать наблюдатели, без данных, но были видны ФИО избирателей, которые приходили на электронные избирательные участки», – сказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Он отметил, что за день до голосования все списки были предоставлены членам комиссий. В эти комиссии входили представители КПРФ и «умного голосования». Они обзванивали людей, уточняли, действительно ли они собираются голосовать онлайн. При этом сведения об избирателях не имеют отношения к итогам выборов депутатов в Мосгордуму.

«Из каких систем произошла утечка, о которой пишет Навальный, разбираемся, но с системой электронного голосования и блокчейном это не связано, что видно по скринам интерфейса. В блокчейне реальные учетные данные, связанные с ФИО и СНИЛС, не записываются и не хранятся», – пояснил Костырко.

В единый день голосования жители столицы выбирали 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов. Большинство мандатов получили самовыдвиженцы. Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%.

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