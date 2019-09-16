РИАМО - 16 сен. С начала 2019 года в 58 многоквартирных жилых домах на территории бывших военных городках Подмосковья провели капитальный ремонт, в том числе отремонтировали отмостки, фасады и инженерные коммуникации, а также заменили кровли, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«С 2014 года в Московской области капитально отремонтировано порядка 354 многоквартирных домов из жилищного фонда бывших военных городков. Благодаря этому улучшено качество жизни людей 44-х бывших военных городках на территории 26 муниципалитетах региона», – отметил Пестов.

До конца года в 18 домах на территории военных городков, уже переданных министерством обороны РФ на баланс муниципальных образований, также заменят 37 лифтов.

Всего в программу капремонта в многоквартирных домах Московской области, рассчитанную до 2049 года, которая является самой масштабной в России, включено 927 домов бывших военных городков.