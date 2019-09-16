РИАМО – 16 сен. У двадцатидвухлетнего уроженца Хабаровского края обнаружили более 220 граммов наркотического вещества синтетического происхождения при проверке в столице, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по городу Москве.

Заметив сотрудников вневедомственной охраны в районе Самокатной улицы, молодой человек попытался скрыться, но был задержан.

«При проверке документов он признался стражам правопорядка, что имеет при себе запрещенные вещества. На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла у гражданина 25 пакетиков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. По результатам экспертизы стало ясно, что при себе нарушитель имел наркотическое средство «мефедрон» общей массой 225 граммов», – отмечается в сообщении.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции.