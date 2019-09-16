РИАМО - 16 сен. На территории бывшего завода имени И. А. Лихачева (ЗИЛ) расположилась новая школа на 2,5 тысячи учащихся, которая станет самой большой в России, накануне ее поставили на кадастровый учет, сообщается на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

«Управлением Росреестра по Москве поставлена на кадастровый учет экспериментальная школа с детским технопарком, расположенная на территории бывшего завода имени И. А. Лихачева (ЗИЛ) в Даниловском районе Южного административного округа столицы по адресу: проспект Лихачева, дом 11», - говорится в сообщении.

Школа располагается на площади в 40,8 тысячи квадратных метров. Она поделена на начальную, основную и старшую. При этом у всех возрастных групп свои отдельно обустроенные внутренние дворы с площадками для занятий спортом и зонами отдыха. Чтобы дети не могли заблудиться, ее оборудуют системой навигации с сенсорными терминалами.

«Реорганизация территории бывшего завода ЗИЛ – один из крупнейших проектов столицы. Новая современная школа с инновационным технопарком станет центром притяжения детской аудитории района. Учитывая особое внимание развитию социальной инфраструктуры, столичным Росреестром совместно с Правительством Москвы принимались все необходимые меры для оперативной постановки объекта на кадастровый учет», - сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В четырехэтажном здании школы также расположатся культурно-спортивный корпус, экспериментальный образовательный технопарк «Кванториум». Школьники смогут посещать занятия по робототехнике, виртуальной реальности, а также изучать лазерные и нанотехнологии.