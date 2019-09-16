РИАМО - 16 сен. В Москве спроектируют новый учебный корпус школы на 350 мест, он появится на юго-востоке столицы в районе Некрасовка, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Школьный корпус, рассчитан на 350 учеников. Его возведут на участке порядка 0,8 гектара. Проектирование и строительство школы предусмотрено адресной инвестиционной программой Москвы», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она уточнила, что власти Москвы уже дали свое согласие на внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении земельного участка №5, который находится в квартале №17 в Некрасовке. Соответствующее постановление подписано мэром Москвы Сергей Собянин.

Княжевская напомнила, что Некрасовка активно развивается, в связи с чем мэр Москвы обозначил необходимость формирования здесь социальной инфраструктуры в составе проектов комплексной застройки.