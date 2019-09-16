РИАМО – 16 сен. В научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в столице помогли женщине 62 лет, у которой образовался токсический дерматит, вызванный контактом с медузой во время отдыха в Турции, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

«После контакта у пострадавшей возникли резкая боль и жжение, появилась сыпь в области предплечий, кистей рук и грудной клетки, напоминающая след от удара кнутом, а также тошнота, рвота, головокружение и озноб. Пациентка лечилась самостоятельно, но безуспешно, и в результате обратилась за помощью к специалистам», – отмечается в сообщении.

При осмотре в стационаре диагностировано повреждение кожных покровов площадью 3% в области лучезапястного сустава левой руки.

Повреждение проявилось в виде множественных ран с серозным отделяемым, выраженного отека, гиперемии окружающих мягких тканей. Пациентка жаловалась на боль, зуд, онемение и ограничение подвижности суставов пораженной руки.

Специалисты провели пациентке дезинтоксикационную, антибактериальную, антигистаминную, местную терапию и гипербарическую оксигенацию.

«На раны наложили повязки на основе коллагена 1 типа человека, что значительно способствовало их заживлению. Уже через 11 суток пациентку выписали домой. Еще через 3 дня, на амбулаторном приеме, врачи отметили полное восстановление кожных покровов», – резюмируется в материале.