РИАМО - 16 сен. В Дубне росгвардейцы задержали мужчину за повреждение платежных терминалов в ресторане, местный житель разбил автоматы молотком, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил силовикам из ресторана быстрого питания на проспекте Богомолова.

«Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии администратор заведения рассказала, что мужчина, по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения, разбил молотком два терминала быстрого заказа, после чего скрылся. Сотрудница ресторана смогла описать внешность злоумышленника и указала в какую сторону он направился», – отмечается в сообщении.

Подозреваемому не удалось далеко уйти, его быстро задержали и передали полицейским. Мужчине 41 год, он ранее не был судим. Причина такого поступка и обстоятельства происшествия выясняются.