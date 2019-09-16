РИАМО – 16 сен. При проверке аттракционов в Подмосковье выявили 145 нарушений с начала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Завершение летнего сезона закрывает многие открытые площадки, где установлены аттракционы. Но важность соблюдения требований безопасности эксплуатации аттракционов не теряет своей актуальности. Проверки аттракционов продолжаются. С начала года в регионе выявлено 145 нарушений», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он уточнил, что около 70% нарушений связаны с несоблюдением требований технических регламентов при эксплуатации аттракционов.

«При проверке обнаружено 21 незарегистрированный аттракцион и 25 аттракционов, не получивших допуск для эксплуатации», – подчеркнул министр.

Кроме того, глава Минсельхозпрода обозначил наиболее частые нарушения. Это отсутствие или несоответствие требованиям ограждений аттракционов, ненадлежащее закрепление аттракционов к поверхности, на которых они установлены, неисправность ремней безопасности и ограждения сидений, а также отсутствие средств первой медпомощи.

«Парки закрываются, но остаются торгово-развлекательные центры, закрытые площадки, где аттракционы работают в круглогодичном режиме, поэтому контрольно-надзорная деятельность за ними, в рамках обеспечения безопасной эксплуатации и защиты жизни и здоровья жителей и гостей Подмосковья, продолжается», – разъяснил Разин.

Он добавил, что в Московской области осуществляют деятельность около 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих примерно 1 тысячу аттракционов.