РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 сен. Ольгинский лесопарк станет главной площадкой проведения областной акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Балашихе, акция пройдет 21 сентября, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Двадцать первого сентября по всей Московской области пройдет ежегодная акция «Наш лес. Посади свое дерево». Балашиха тоже присоединится к этой акции. В этом году центральной площадкой станет Ольгинский лесопарк», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что там планируется высадить более 40 тысяч сеянцев сосны. К акции присоединятся социальные, образовательные учреждения округа, Балашихинская областная больница и управляющие компании.

Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Как ранее отметил губернатор Подмосковья, в свое время акция была направлена на борьбу с короедом. Эта проблема была решена, и теперь осталось восстановить леса там, где образовались поляны после санитарной вырубки.