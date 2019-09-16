РИАМО – 16 сен. Спасатели из городского округа Шатура вывели из леса пожилую супружескую пару, пенсионеры поблагодарили всех, кто не оставил их в беде, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Спасатель (старший смены) Руслан Кулаев рассказал, что поздно вечером по телефону «112» позвонил житель городского округа Рошаль, который сообщил, что они с женой потерялись в лесу.

«Пожилой мужчина рассказал, что они с женой отправились за клюквой на торфяное болото в районе поселка Воймежный. Шаг за шагом, пара не заметила, как стемнело, они не на шутку испугались, кругом бурелом и болото, выйти самостоятельно не могут и требуется помощь спасателей», – отметил Кулаев.

Прибыв на место, спасатели поисково-спасательного отряда связались с потерявшимися по телефону и включили звуковую сигнализацию на аварийно-спасательном автомобиле.

«Заблудившиеся по телефону отвечали, что слышат сигнал очень далеко. Я с фонариком по болоту выдвинулся к ним на помощь. Примерно через час поисков услышал голоса и нашел потерявшихся. Выбраться из чащи удалось через полтора часа», – уточнил старший смены отряда.

Шатурские спасатели также помогли найти оставленный на дороге автомобиль. Супруги поблагодарили всех, кто принимал участие в операции по спасению.