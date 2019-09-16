РИАМО – 16 сен. В Москве рядом с поселением Краснопахорское патрульные полицейские обнаружили припаркованную машину, в которой находился связанный бизнесмен из Одинцова, сообщает kp.ru.

«Он находился в багажнике, связанный скотчем и в карнавальной маске Гая Фокса на голове. 37-летний мужчина оказался владельцем одного из строительных рынков в Одинцовском городском округе. С его слов, он был похищен неизвестными», – заявил изданию источник в правоохранительных органах.

Рядом с машиной была припаркована еще одна, в которой сидели четверо человек. Некоторые из них были ранее судимы. По данным издания, они угрожали похищенному мужчине ножом, связали и увезли в багажнике. Злоумышленники требовали у бизнесмена 500 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали, ведется расследование происшествия.